Конкурсный отбор в Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области проводится 8-28 декабря Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Конкурсный отбор в Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области проводится с 8 по 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, для участия в конкурсном отборе каждый претендент в возрасте от 18 до 35 лет должен зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России" в разделе "Мероприятия" и выбрать "Конкурсный отбор в Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области".

К заявке необходимо прикрепить: личное заявление претендента о согласии войти в состав Совета; анкету претендента; согласие претендента на обработку его персональных данных; паспорт проекта, разработчиком которого является претендент; инициативы по совершенствованию и развитию направлений молодежной политики в регионе; ходатайство от молодежных общероссийских, межрегиональных, региональных молодежных общественных объединений, действующих на территории региона не менее трех лет и имеющих численность сотрудников не менее 100 человек, о выдвижении претендента в состав Совета по делам молодежи.

Также сообщается, что претендент вправе представить дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную деятельность (копии грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипломов, письма поддержки, рекомендательные письма и иные материалы).

Напомним, идея создания Совета появилась после встречи главы региона Глеба Никитина с нижегородской делегацией XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов осенью 2017 года.