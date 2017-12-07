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Общество

Нижегородская "Медиа Столица" приобрела франшизу "Комсомольской правды"

08 декабря 2017 15:16  [121] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородское ООО "Медиа Столица" приобрело франшизу "Комсомольской правды". Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил директор ООО Сергей Раков 8 декабря 2017 года.

Главный редактор, генеральный директор АО "ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин отметил, что ежедневная "Комсомолка", еженедельная "Толстушка", сайт kp.ru и радио "Комсомольская правда" с 1 января 2018 года будут работать в Нижнем Новгороде в формате франшизы, "но останутся под пристальным вниманием центральной редакции, как и более полусотни других региональных предприятий".

"Действительно, мы заключили договор с компанией "Медиа Столица", Мы уверены, что эти события помогут нижегородской "КП" сделать новый шаг в развитии, путем синергии с другими СМИ, которые объединяет компания "Медиа Столица", - отметил Владимир Сунгоркин.

Сумма сделки по приобретению франшизы федерального ИД Комсомольская "Комсомольская правда" не называется.

Напомним, ранее в Нижегородской области работал филиал "Комсомольской правды". С 1 января 2018 года "Комсомольская правда" (как газета, так и радио) будет работать по франшизе.

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