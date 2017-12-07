Облправительство с 2018 года запускает региональную программу "Жилье для нижегородской семьи" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области с 2018 года запускает региональную программу "Жилье для нижегородской семьи". Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета региона 8 декабря 2017 года.

Полное название программы - "Развитие строительства жилья экономического класса Нижегородской области". Она разработана в связи с тем, что аналогичная федеральная программа завершается в 2017 году.

Как отметил и.о. министра социальной политики региона Андрей Гнеушев, в настоящее время очередь из желающих приобрести жилье по цене ниже рыночной составляет около 6 тысяч человек. Воспользовались программой в регионе уже порядка 2 тысяч человек.

"Это очень востребованная программа, и ее необходимо в дальнейшем реализовывать. Сейчас такое жилье строится на двух площадках, которые мы совместно с минстроем определили. Это не последние площадки, будут и другие", - подчеркнул Гнеушев.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление от 30 ноября 2017 года, подписанное врио губернатора Глебом Никитиным. Документ определяет условия и порядок приобретения жилья в рамках новой программы.

Так, стоимость 1 кв метра такого жилья не должна превышать 39 тысяч рублей. Купить его могут семьи минимум с двумя детьми, получившие материнский капитал, многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, семьи с одним ребенком при возрасте супругов до 35 лет, сотрудники органов госвласти и МСУ, научных организаций, предприятий ОПК, инвалиды, ветераны и ряд других льготных категорий.

Напомним, в мае 2016 года инвестсовет одобрил две заявки регионального минстроя на предоставление земельных участков для комплексного освоения в рамках программы "Жилье для российской семьи". Так, для строительства на участке площадью 39,8 тысячи кв метров в Дзержинске (мкрн Западный) потребуется ориентировочно 1,56 млрд рублей, для строительства на участке площадью 28 тысяч кв метров в Нижнем Новгороде (мкрн Дачный) – примерно 800 млн рублей.