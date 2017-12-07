Ограничение стоянки автомобилей на ул. Горького и Б.Покровская в Нижнем Новгороде будет введено с 21 и 22 декабря Общество

изменения движения на ул. Б.Покровской и ул. Горького Фото: с сайта ЦОДД

Ограничение стоянки автомобилей на ул. Горького и Б.Покровская в Нижнем Новгороде будет введено с 21 и 22 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно информации, изменения в организации дорожного движения на ряде центральных улиц вводятся "в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспортных средств".

Так, с 21 декабря вводится ограничение стоянки и остановки транспортных средств по обеим сторонам ул. Большой Покровской на участке от пл. Максима Горького до ул. Крупской. Также с 22 декабря действие знака 3.27 ("остановка запрещена") распространяется на участке ул. Горького от ул. Большой Печёрской до дома №274 по ул. Горького (на правой стороне дороги при движении от пл. Сенной к ул. Белинского).

С 23 декабря вводится одностороннее движение с ограничением стоянки транспортных средств на проезде от ул. Минина до Верхневолжской набережной, параллельном Музейному переулку (одностороннее движение в сторону набережной).

Запрет стоянки также появится с 25 декабря на участке наб Федоровского, у дома №11.

Также сообщается, что с 25 декабря ограничение стоянки и остановки транспортных средств вводится на ряде улиц, пересекающихся с проспектом Гагарина: так, знак 3.27 появится на участке подъездной дороги к пр. Гагарина от дома №23В до 23В к1, а также на ул. Маршала Баграмяна у дома №21 к5.

Кроме того, с 22 декабря вводится ограничение стоянки и остановки для грузовых автомобилей на ул. Композиторская на участке от ул. Партизанская до ул. Баумана.