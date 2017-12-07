Нижегородское правительство выделит 72 млн рублей на строительство четырёх Домов культуры в регионе в 2018 году Общество

Правительство Нижегородской области выделит 72 млн рублей на строительство четырёх Домов культуры в регионе в 2018 году. Об этом сообщается в документации адресной инвестиционной программы области на 2018-2020 годы, утвержденной 8 ноября 2017 года.

Согласно информации, Сельский дом культуры на 182 места планируется построить в посёлке Дубрава Дальнеконстантиновского района. Объём финансирования – 20 млн 571 тысяч рублей, из них 16,5 млн рублей из областного бюджета и 4,1 млн – из местного. На аналогичный дом культуры в деревне Черномуж Шарангского района планируется направить 15 млн 972 тысячи рублей (в том числе 12,8 млн рублей из областного бюджета, 3,2 млн – из местного). На строительство Дома культуры в посёлке Шеманиха Краснобаковского района выделено 18 млн 340 тысяч рублей (14,7 млн рублей – областной бюджет, 3,7 млн рублей – местный). На Дом культуры в селе Кочетково Сеченовского района будет направлено 17 млн 369 тысячи рублей (13,9 млн рублей – областной бюджет, 3,5 млн – местный).

Заказчиками выступают администрации муниципальных районов. Общая сумма, направленная по инвестпрограмме на строительство домов культуры в районах составляет 72,3 млн рублей.

Кроме того, в 2018-2019 годах запланирована реконструкция Дворца культуры в Навашино. На данные работы выделено 79,7 млн рублей, из них в 2018 году будет выделено 39,8 млн рублей (31,9 млн рублей – областные средства, 8 млн – местный бюджет).