Последние новости рубрики Спорт
11 декабря 2017 09:25  [55] Нижегородский БК "Нижний Новгород" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 87:90 на выезде 10 декабря
10 декабря 2017 10:51  [331] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл финский "Йокерит" со счётом 3:2
09 декабря 2017 11:55  [369] "Нельзя исключать возможный уход Скудры из "Торпедо" в "Автомобилист", - Евгений Сафонов
08 декабря 2017 12:27  [261] "Торпедо" нужно решать проблему легионеров", - Андрей Трефилов
08 декабря 2017 09:26  [217] Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над подмосковным "Витязем" со счётом 4:1 7 декабря
07 декабря 2017 16:08  [497] Нижегородская администрация планирует построить легкоатлетический стадион в Автозаводском районе к 2027 году
07 декабря 2017 15:32  [400] Десять команд примут участие в заключительном этапе Спартакиады молодёжи в Дзержинске Нижегородской области 9 декабря
07 декабря 2017 14:28  [321] Суд оштрафовал ФК "Металлург" из Выксы Нижегородской области на 100 тысяч рублей
07 декабря 2017 11:02  [235] БК "Нижний Новгород" обыграл "Сальноки Олай" 6 декабря и занял первое место в группе
06 декабря 2017 19:30  [170] "Мы не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх 2018 года", - Владимир Путин
Спорт

Нижегородский БК "Нижний Новгород" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 87:90 на выезде 10 декабря

11 декабря 2017 09:25  [55] Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

Нижегородский баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 87:90 на выезде 10 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, основное игровое время закончилось со счетом 77:77. Во время овертайма "Нижний Новгород" уступил соперникам три очка. "За три секунды при счете 87:90 черно-белые могли провести заключительную атаку, но ошиблись при передаче, и зафиксировали счет на табло", - говорится в сообщении.

Согласно информации, наиболее результативными игроками со стороны "Нижнего Новгорода" Стеван Еловац с 32 очками и 11 подборами, Иван Стребков (13 очков и три подбора) и Владимир Веремеенко (11 очков и три подбора).

"Мы были близки к победе и в некоторых моментах смотрелись достойными ее. Не получилось из-за ряда причин, которые я не хотел бы комментировать. В первой четверти нам не хватило правильного отношения к делу, энергии и агрессии. Мы дали сопернику разыграться. Затем заработали себе шанс и держались за него, но на последних секундах основного времени получили трехочковый бросок в свое кольцо, хотя установка была совершенно другой. Так бывает", - подвел итоги игры главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Следующую игру нижегородский клуб проведет на выезде с "Самарой" 13 декабря.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph