Нижегородский БК "Нижний Новгород" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 87:90 на выезде 10 декабря Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

Нижегородский баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 87:90 на выезде 10 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, основное игровое время закончилось со счетом 77:77. Во время овертайма "Нижний Новгород" уступил соперникам три очка. "За три секунды при счете 87:90 черно-белые могли провести заключительную атаку, но ошиблись при передаче, и зафиксировали счет на табло", - говорится в сообщении.

Согласно информации, наиболее результативными игроками со стороны "Нижнего Новгорода" Стеван Еловац с 32 очками и 11 подборами, Иван Стребков (13 очков и три подбора) и Владимир Веремеенко (11 очков и три подбора).

"Мы были близки к победе и в некоторых моментах смотрелись достойными ее. Не получилось из-за ряда причин, которые я не хотел бы комментировать. В первой четверти нам не хватило правильного отношения к делу, энергии и агрессии. Мы дали сопернику разыграться. Затем заработали себе шанс и держались за него, но на последних секундах основного времени получили трехочковый бросок в свое кольцо, хотя установка была совершенно другой. Так бывает", - подвел итоги игры главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Следующую игру нижегородский клуб проведет на выезде с "Самарой" 13 декабря.