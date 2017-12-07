Последние новости рубрики Происшествия
11 декабря 2017 10:12  [60] Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря
11 декабря 2017 09:39  [224] Экс-сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве
10 декабря 2017 17:46  [161] Полиция разыскивает ограбившего нижегородскую пенсионерку выдававшего себя за работника газовой службы мужчину
09 декабря 2017 18:14  [200] Житель Нижегородской области обвиняется в убийстве мужчины топором
08 декабря 2017 14:50  [182] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве из ревности в Вадском районе
08 декабря 2017 13:08  [352] Квартирант из Вачского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге
08 декабря 2017 12:41  [389] Нижегородское УГИБДД привлечёт к ответственности пострадавших в крупном ДТП пассажиров ГАЗели
08 декабря 2017 12:38  [412] Пожар произошёл в доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 7 декабря из-за шалости трёхлетнего ребёнка
08 декабря 2017 12:31  [198] Мужчина погиб на пожаре в гараже на ул. Б.Печёрской в Нижнем Новгороде 7 декабря
08 декабря 2017 12:21  [733] Уголовное дело возбуждено по факту гибели работницы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Экс-сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве

11 декабря 2017 09:39  [224] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 11 декабря 2017 года.

По версии следствия, с 2014 по июнь 2017 года обвиняемый неоднократно через посредника получал взятки в сумме от 20 до 70 тысяч рублей в интересах директоров фирм, занимающихся оказанием медицинских услуг, за положительное решение о предоставлении им лицензий на осуществление деятельности в области медицины.

Вечером 7 июня 2017 года при выходе из ресторана быстрого питания в Канавинском районе Нижнего Новгорода после получения 20 тысяч рублей - части очередной взятки противоправные действия обвиняемого были пресечены следователями СК и оперативными сотрудниками полиции.

Уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста сектора лицензирования управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области было возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия – шесть эпизодов).

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал. С занимаемой должности он уволен.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в отношении посредника во взяточничестве, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий – два эпизода) и ч.5 ст.291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передаче взятки по поручению взяткополучателя в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий) судом уже вынесен обвинительный приговор и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденной предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения ее малолетнего ребенка 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятка Суд
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph