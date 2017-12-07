Экс-сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 11 декабря 2017 года.

По версии следствия, с 2014 по июнь 2017 года обвиняемый неоднократно через посредника получал взятки в сумме от 20 до 70 тысяч рублей в интересах директоров фирм, занимающихся оказанием медицинских услуг, за положительное решение о предоставлении им лицензий на осуществление деятельности в области медицины.

Вечером 7 июня 2017 года при выходе из ресторана быстрого питания в Канавинском районе Нижнего Новгорода после получения 20 тысяч рублей - части очередной взятки противоправные действия обвиняемого были пресечены следователями СК и оперативными сотрудниками полиции.

Уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста сектора лицензирования управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области было возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия – шесть эпизодов).

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал. С занимаемой должности он уволен.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в отношении посредника во взяточничестве, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий – два эпизода) и ч.5 ст.291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передаче взятки по поручению взяткополучателя в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий) судом уже вынесен обвинительный приговор и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденной предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения ее малолетнего ребенка 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.