"ЛУКОЙЛ" намерен инвестировать более $1 млрд в комплекс глубокой переработки нефтяных остатков в Нижегородской области Бизнес

Кстовский НПЗ

"ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать более $1 млрд в строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков на предприятии "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Об этом сообщает Interfax со ссылкой на президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова 11 декабря 2017 года.

"Мы приняли для себя крупное инвестиционное решение - начать новый цикл инвестиционной активности на территории Нижегородской области. И первый объект, который мы для себя наметили - это инвестиции более $1 млрд для строительства комплекса глубокой переработки на нижегородском заводе", - сказал он.

Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2020-2021 годах. "1 января начинаем инвестиционный цикл. Мы уже размещаем заказы на оборудование длительного изготовления", - сказал Алекперов.

"По завершении инвестиционной активности завод станет одним из лучших не только в России, но и в Европе. Он будет включать в себя и глубокую переработку и производство нефтехимической продукции", - отметил президент "ЛУКОЙЛа".

Он также сообщил, что компания, инвестируя средства в крупный проект, ожидает поддержку со стороны властей и "готовность к столь масштабным инвестициям со стороны города Кстово", где расположен НПЗ. Правительство Нижегородской области и НК "ЛУКОЙЛ" 11 декабря заключили соглашение о сотрудничестве.

Врио губернатора Глеб Никитин сообщил в свою очередь, что "ЛУКОЙЛ" является для региона одним из крупнейших производителей, налогоплательщиков и "ключевым партнером по реализации целого ряда программ".

По его словам, стороны, в том числе, договорились об активном привлечении нижегородских компаний к выполнению заказов "ЛУКОЙЛа". Также в соглашении отражены такие направления сотрудничества, как "помощь в осуществлении инвестиций и ведении хозяйственной деятельности на территории области".

Со стороны компании "ЛУКОЙЛ" соглашение оговаривает гарантированную поставку топлива, осуществление инвестиций, выполнение всех социальных обязательств и готовность участия компании в благотворительных и социальных проектах, поддерживаемых властями, добавил глава региона.

Как сообщила пресс-служба "ЛУКОЙЛа", соглашение о социально-экономическом сотрудничестве рассчитано до конца 2022 года.

Документ, предполагает взаимодействие по таким направлениям, как переработка углеводородного сырья, транспортировка и реализация продуктов нефтепереработки и нефтехимии, изготовление и поставка нефтепромыслового оборудования, продукции машино- и судостроения, химической промышленности, научно-техническое обеспечение новых конструкторских разработок и технологий.

Особое внимание будет уделяться обеспечению экологической безопасности, развитию проектов защиты окружающей среды. Также компания и региональное правительство предпримут совместные действия по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни населения региона, реализации социальных программ.