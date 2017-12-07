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Бизнес

Десять первокурсников ННГУ стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс"

11 декабря 2017 17:55  [37] Бизнес

Десять первокурсников Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс". Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка 11 декабря 2017 года.

Торжественная церемония объявления победителей юбилейного стипендиального конкурса и вручение стипендиатам сертификатов состоялось в ННГУ 8 декабря.

Как сообщается в пресс-релизе, благотворительная программа Альфа-Банка "Альфа-Шанс" уже пять лет действует на базе 17 крупнейших вузов в 14 регионах России. В Нижнем Новгороде партнером выступает ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Стипендия направлена на помощь талантливой молодежи и поддержку одаренных студентов. "Программа отличается от большинства частных стипендий тем, что ориентирована на студентов первых лет обучения в вузе (первого и второго курса), а также не имеет ограничений по профилю подготовки: претендовать на стипендию могут студенты дневных отделений любых факультетов ННГУ, обучающиеся на бюджетных местах", - отмечают в пресс-службе банка.

В российских регионах программа "Альфа-Шанс" реализуется ежегодно с 2013 года. Трёхступенчатый отбор включает в себя конкурс портфолио, эссе и очное собеседование с комиссией, в которую входят представители вуза и Альфа-Банка. Десять победителей программы на протяжении первых двух лет обучения будут ежемесячно получать стипендию в размере пяти тысяч рублей. Единственное условие программы для стипендиатов – академическая успеваемость.

В 2017 году победителями программы стали первокурсники: Григорий Лившиц (химический факультет), Никита Каганов (Институт экономики и предпринимательства), Андрей Поляков (Высшая школа общей и прикладной физики), Валерия Лисина (факультет социальных наук), Владимир Фомин (радиофизический факультет), Екатерина Шамёнова (Институт экономики и предпринимательства), Дмитрий Лебедев (радиофизический факультет), Марина Гиричева (химический факультет), Наталия Карачина (юридический факультет), Роман Кочурин (радиофизический факультет).

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