Нетрезвый водитель Chevrolet врезался в дом на Бору в Нижегородской области 11 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автомобиля Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения врезался в дом на Бору в Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 00:05 на ул. Красногорка, 29. Согласно информации, 21-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с домом.



В результате ДТП мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.