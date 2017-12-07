Нетрезвый водитель Chevrolet врезался в дом на Бору в Нижегородской области 11 декабря

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Водитель автомобиля Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения врезался в дом на Бору в Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 00:05 на ул. Красногорка, 29. Согласно информации, 21-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с домом.
В результате ДТП мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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