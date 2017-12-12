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Экономика

Нижегородский водоканал завершил полную реконструкцию главной насосной станции

12 декабря 2017 16:12  [54] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" завершил полную реконструкцию главной насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба компании 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, на главной насосной станции (ГНС) установлено четыре новых насоса голландского производства, три дренажных насоса шведского производства, а также заменены четыре устаревших вакуум-насоса. Вместе с насосами заменена вся подходящая к ним система трубопроводов, также заменено все электрическое оборудование станции. "Установка новых насосов взамен старых, которые закладывались с самого ее основания, а также новых трубопроводов обеспечила достаточный резерв мощности по перекачке хозфекальных стоков Канавинского, Сормовского, Московского и Ленинского районов. Кроме того, при сохранении рабочей мощности энергопотребление станции уменьшилось в четыре раза. По нашим расчетам, экономия достигнет 30 млн рублей в год", - рассказал управляющий директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев.

Кроме того, в рамках модернизации произведена полная реконструкция помещения приема сточных вод. В частности, в цехе внедрена новая система очистки сточных вод российского производства вместо старой, работавшей с начала пуска станции - 1974 года. Александр Прохорчев отметил, что в ходе реконструкции заменены приемные решетки. "Таким образом, нам удалось уйти от механизированной системы очистки, новые решетки полностью автоматические. Они сами забирают мусор, который приходит в приемное отделение, и выбрасывают их в баки", - сообщил он.

Сообщается, что ремонт приемного отделения позволил понизить уровень в коллекторах заречной части города и увеличить межремонтный цикл основного насосного оборудования.

Прохорчев также подчеркнул, что в декабре на главной насосной станции установлена система комплексной очистки воздуха, которая снижает концентрацию в воздухе плохо пахнущих веществ. По его словам, "теперь Нижегородский водоканал очищает не только воду и канализацию, но и воздух". "Воздух из приемного отделения проходит два цикла очистки: на первой ступени используются угольные фильтры, а на второй - лампы ультрафиолетового излучения. После чего из системы воздух выходит уже очищенным. Установка уже прошла все лабораторные испытания, по фактическим замерам степень очистки воздуха от вредных веществ составляет 99,9%. Плохих запахов в районе улицы Керченской теперь не будет", - рассказал он.

В финале реконструкции станция переведена на автоматизированное управление всем оборудованием. Теперь технологическими процессами не нужно управлять вручную - специалисты делают это удаленно из диспетчерской.

Инвестиции в главную насосную станцию составили 290 млн рублей. Финансирование велось полностью за счет средств ОАО "Нижегородский водоканал".

Напомним, что инвестпрограмма "Модернизация" стартовала на "Нижегородском водоканале" в 2015 году и рассчитана до 2025 года.

СПРАВКА:
Главная канализационная насосная станция (ГНС) – стратегический объект, который обеспечивает транспортировку стоков из Канавинского, Сормовского, Московского, Ленинского районов Нижнего Новгорода в место их очистки - на Нижегородскую станцию аэрации. Она работает круглосуточно с момента запуска в 1974 году.

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