Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!". Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 12 декабря 2017 года.

Нижний Новгород к фестивалю "Выходи гулять", который впервые проводится в этом году по инициативе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В рамках фестиваля в каждом из восьми районов приволжской столицы будут организованы благотворительные праздники, театрализованные представления, новогодние акции, мастер-классы, конкурсы снеговых фигур и елочных украшений, елки в микрорайонах, спортивно-развлекательные программы, ледовые дискотеки, массовые катания, спортивные турниры, в том числе, и на благоустроенных в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" территориях.

В общей сложности в преддверии Нового года и во время зимних каникул на общегородских и районных площадках Нижнего Новгорода пройдут 85 различных событий. Обобщенная информация о запланированных культурных, спортивно-развлекательных мероприятиях размещена на сайте нижнийновгород.рф.

Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей – стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".