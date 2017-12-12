Последние новости рубрики Культура и отдых
12 декабря 2017 16:12  [49] Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!"
12 декабря 2017 12:20  [194] Нижегородский детский театр "Вера" получит 500 тысяч рублей субсидий на поддержку творческой деятельности в 2017 году
12 декабря 2017 10:58  [147] Альфа-Банк продолжил традицию театральных сезонов в Нижнем Новгороде спектаклем московского театра "Практика"
08 декабря 2017 11:08  [290] Вечеринка в честь презентации календаря Тиффани пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря
07 декабря 2017 08:06  [292] Почти 40 учащихся музыкальных школ Нижегородской области примут участие в олимпиаде по музлитературе в Дзержинске 9 декабря
06 декабря 2017 20:02  [576] "Есть предложение включить в объектный комплекс консерватории реконструированное здание бывшей фабрики "Маяк", - Юрий Гуревич
06 декабря 2017 19:16  [218] Презентация проекта "Мой Горький" прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря
06 декабря 2017 16:35  [555] Эдуард Фертельмейстер покидает пост ректора Нижегородской консерватории
05 декабря 2017 18:02  [170] Этап XXVI Международных рождественских образовательных чтений прошел в ЗС НО
05 декабря 2017 13:59  [163] Фестиваль кинопритч пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 8-9 декабря
Культура и отдых

Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!"

12 декабря 2017 16:12  [49] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!". Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 12 декабря 2017 года.

Нижний Новгород к фестивалю "Выходи гулять", который впервые проводится в этом году по инициативе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В рамках фестиваля в каждом из восьми районов приволжской столицы будут организованы благотворительные праздники, театрализованные представления, новогодние акции, мастер-классы, конкурсы снеговых фигур и елочных украшений, елки в микрорайонах, спортивно-развлекательные программы, ледовые дискотеки, массовые катания, спортивные турниры, в том числе, и на благоустроенных в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" территориях.

В общей сложности в преддверии Нового года и во время зимних каникул на общегородских и районных площадках Нижнего Новгорода пройдут 85 различных событий. Обобщенная информация о запланированных культурных, спортивно-развлекательных мероприятиях размещена на сайте нижнийновгород.рф.

Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей – стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph