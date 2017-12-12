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Происшествия

Житель Выксы Нижегородской области предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД

13 декабря 2017 10:48  [59] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Выксы Нижегородской области предстанет перед судом за взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 13 декабря 2017 года.

По версии следствия, ночью 14 августа 2017 года на ул. Запрудная в Выксе сотрудниками полиции был задержан 26-летний гражданин, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в выксунском ОГИБДД Отдела МВД России, обвиняемый передал инспектору ДПС взятку в сумме 50 тысяч рублей за уничтожение уже составленных полицейским протоколов об административном правонарушении и о задержании транспортного средства, а также освобождении его от административной ответственности. Сотрудник полиции взятку не принял, а противоправные действия нарушителя были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

В ходе предварительного расследования обвиняемый сознался в содеянном. Он трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) направлено в суд.

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