Нижегородская Дума согласовала экс-замглавы администрации Кстова Валентину Шабалину на пост зампредседателя КСП Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала экс-замглавы администрации Кстова Валентину Шабалину на пост зампредседателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

За согласование кандидатуры Шабалиной проголосовали все 38 из присутствующих депутатов. Предыдущий замруководителя КСП Владимир Березин ушел с должности по собственному желанию.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался, действительно ли Валентина Шабалина претендовала на должность судьи и не прошла согласование в правоохранительных органах. Председатель комиссии Гордумы по бюджету Марк Фельдман отметил, что в случае назначения Шабалиной на пост зампредседателя КСП это не имеет значения. Таким образом, вопрос был оставлен без ответа.

Напомним, что Ирина Семашко возглавляет КСП с сентября 2017 года.

Также напомним, что администрация г. Кстово ликвидируется, ее полномочия передаются администрации Кстовского района.

СПРАВКА:

Валентина Ивановна Шабалина родилась 16 января 1972 года. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского ("юриспруденция"). С 14 июня 2011 года – помощник заместителя председателя Арбитражного суда Нижегородской области. С 17 февраля 2014 года - заместитель директора по правовым вопросам МУП "Городской Водоканал" города Кстово. 4 февраля 2015 года была назначена заместителем главы администрации города Кстово.