Благотворительный проект "Короб добрых дел" пройдёт в ТРК "Небо" 12-28 декабря

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Благотворительный проект "Короб добрых дел" проходит в ТРК "Небо" с 12 по 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
Как сообщается в пресс-релизе, ТРК "Небо" присоединяется к благотворительной акции третий год подряд. "Все желающие поддержать ребят смогут это сделать в ТРК "Небо", оставив подарки на специальной промо-стойке на втором этаже торгового центра. Еженедельно во время проведения акции нижегородские артисты вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой отправляются в детские лечебные учреждения и проводят новогодние представления", - говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия также отмечают, что участники акции также и сами получат рождественские украшения на ёлку с символикой проекта.
"ТРК "Небо" всегда поддерживает такие добрые социальные проекты, как "Короб добрых дел". Приглашаем принять участие в акции всех наших посетителей, также ждем всех за подарками для родных и близких в наш торговый центр", - отметила директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.
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