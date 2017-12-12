Автомобиль сбил переходившую дорогу на "зелёный" школьницу в Нижнем Новгороде 13 декабря

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Автомобиль сбил переходившую дорогу на "зелёный" школьницу в Московском районе Нижнего Новгорода 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, ДТП произошло в 17:40 на ул. Мечникова, 39. Как сообщает УГИБДД, 33-летний водитель Chevrolet Niva совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 11-летняя девочка была госпитализирована.
Ещё один ребёнок пострадал в ДТП 13 декабря в Сеченовском районе. Как сообщает УГИБДД, в 17:58 на ул. Советская, 18 неустановленный водитель сбил девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован.
Как сообщалось ранее, 3 декабря водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу на "зелёный свет".
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