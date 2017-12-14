Нижегородское правительство заключило меморандум с китайскими инвесторами о создании Международной лизинговой компании Бизнес

здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство заключило меморандум с китайскими инвесторами о создании Международной лизинговой компании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, 14 декабря правительство Нижегородской области заключило меморандум о сотрудничестве с китайской инвестиционной компанией Winning Fund Management Co.

По словам и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, меморандум заключен сроком на два года и предусматривает создание многопрофильной международной лизинговой компании в форме акционерного общества. "Особенно интересен китайским партнерам авиа-лизинг и лизинг промышленного оборудования и транспорта", - отметил и.о. министра.

"В настоящее время потребность нижегородских промышленных предприятий в обновлении основных средств диктует высокую востребованность лизинга. Но высокие ставки не позволяют бизнесу пользоваться этой услугой. Предполагается, что совместная лизинговая компания поможет нижегородским предприятиям приобретать оборудование по существенно сниженным расценкам - до 8 % годовых", - рассказал Максим Черкасов.



СПРАВКА:

Winning Fund Management Co. Ltd (WFM) - частная инвестиционная компания с головным офисом в городе Тяньцзин. В настоящее время представлена во многих странах, помимо собственных средств, управляет активами, привлечёнными в банков и инвестиционных фондах Китая, Гонконга, Саудовской Аравии и Катара. Основные направления деятельности – инвестиции в АПК, недвижимость, логистику и инфраструктуру. На протяжении многих лет WFM является стабильным партнёром государственной корпорации China Communications Construction Company (CCCC), которая входит в число 500 крупнейших компаний мира. На территории РФ в настоящее время они принимают активное участие в проекте строительства скоростной ж/д Москва-Казань.