Последние новости рубрики Общество
15 декабря 2017 12:54  [39] Нижегородский завод "РУМО" утилизировал более 80 тонн опасных отходов после вмешательства Росприроднадзора
15 декабря 2017 12:36  [61] Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Нижегородской области 15-18 декабря
15 декабря 2017 12:29  [61] Уровень безработицы в Нижегородской области за ноябрь 2017 года не изменился
15 декабря 2017 12:15  [78] Нижегородская администрация назначила седьмой аукцион по продаже доли здания ООО "Рождественские бани"
15 декабря 2017 12:10  [114] Министр транспорта РФ Максим Соколов торжественно откроет пр. Молодежный после реконструкции в Нижнем Новгороде 16 декабря
15 декабря 2017 10:48  [86] ВМЗ проведёт благотворительную ярмарку "Волшебные рукавички" в Выксе Нижегородской области 17 декабря
15 декабря 2017 10:23  [86] "Депутаты нижегородского Заксобрания держат обратную связь с молодёжью региона", - Евгений Лебедев
15 декабря 2017 09:23  [175] Новый очаг АЧС зарегистрирован на территории г.о. Семёновский в Нижегородской области
15 декабря 2017 07:55  [127] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 15 декабря
14 декабря 2017 20:22  [606] Движение транспорта изменится из-за монтажа новогоднего городка на пл. Минина в Нижнем Новгороде с 15 декабря
Общество

Уровень безработицы в Нижегородской области за ноябрь 2017 года не изменился

15 декабря 2017 12:29  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уровень безработицы в Нижегородской области за ноябрь 2017 года не изменился. Об этом сообщает управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.

По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 0,4% от численности рабочей силы. В целом по РФ этот показатель составил 1%, по ПФО – 0,8%. Зарегистрированы в качестве безработных семь тысяч человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 29,5 тысяч вакансий, из них 64 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения с начала текущего года трудоустроены 67,4 тысяч человек.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегородской области – 0,37 (в РФ и ПФО – 0,6).

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% при численности безработных – 2,5 тысяч человек. Количество вакансий, заявленных работодателями, составило 12,3 тысячи единиц.

Напомним, по данным на 1 ноября, уровень безработицы в Нижегородской области также составлял 0,4%.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph