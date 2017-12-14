Уровень безработицы в Нижегородской области за ноябрь 2017 года не изменился Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уровень безработицы в Нижегородской области за ноябрь 2017 года не изменился. Об этом сообщает управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.

По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 0,4% от численности рабочей силы. В целом по РФ этот показатель составил 1%, по ПФО – 0,8%. Зарегистрированы в качестве безработных семь тысяч человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 29,5 тысяч вакансий, из них 64 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения с начала текущего года трудоустроены 67,4 тысяч человек.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегородской области – 0,37 (в РФ и ПФО – 0,6).

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% при численности безработных – 2,5 тысяч человек. Количество вакансий, заявленных работодателями, составило 12,3 тысячи единиц.

Напомним, по данным на 1 ноября, уровень безработицы в Нижегородской области также составлял 0,4%.