Незаконно построенную гостиницу на Гребном канале в Нижнем Новгороде сносят по решению суда Общество

Фото: управление по связям со СМИ горадминистрации

Незаконно построенную гостиницу на Гребном канале в Нижнем Новгороде сносят по решению суда. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 15 декабря 2017 года.

Согласно информации, шестиэтажное здание гостиницы возводилось в Слободе Печёры, хотя на земельном участке площадью 600 кв.метров разрешалось строить только индивидуальные жилые дома не выше трех этажей.

В 2016 году администрация Нижнего Новгорода по факту нарушения законодательства обратилась с иском в суд. Инспекция госархстройнадзора Нижегородской области поддержала требования муниципалитета о сносе объекта. 21 декабря 2016 года Нижегородский районный суд удовлетворил требования горадминистрации и признал указанный объект самовольным. По вынесенному решению застройщик был обязан снести самовольную постройку за свой счет в течение шести месяцев.

23 октября 2017 года в связи с неисполнением вступившего в законную силу решения суда, администрация Нижнего Новгорода направила исполнительный лист в региональное управление федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения. 15 декабря подрядная организация начала снос здания. Ориентировочный срок работ - 15 дней.