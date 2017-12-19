Болдинская администрация рассчитывает на принятие нижегородским минкультом программы развития музея Пушкина в 2018 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Большеболдинская администрация рассчитывает на принятие нижегородским министерством культуры программы развития музея-заповедника А.С. Пушкина в 2018 году. Об этом в интервью НИА "Нижний Новгород" в рамках спецпроекта "Жизнь муниципалитетов" сообщил глава МСУ района Владимир Кочетов.

В октябре 2017 года стало известно, что музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдино вернется в областную собственность с 1 января 2018 года. До этого он с 2014 года находился на муниципальном балансе.

По мнению Владимира Кочетова, музей нуждается в новой программе развития – последний раз такая программа принималась 1980-х годах.

"Думаю, это должно произойти после официальной передачи музея на региональный уровень. С министерством культуры понимание по этому вопросу есть. Необходимы реставрационные работы на главных музейных объектах (они не проводились более 30 лет). Нет фондохранилища сметной стоимостью более 20 млн рублей. Требует незамедлительной реставрации подлинный объект церкви Александра Невского в с. Львовка, усадьбе старшего сына поэта. Но всё это должно вписываться в программу развития музея, а её пока нет", - отметил глава района.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство выделит почти 30 млн рублей на работу музея-заповедника "Болдино" в 2018 году.