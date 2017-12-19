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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" расторг контракт с Яном Муршаком

18 декабря 2017 15:34  [208] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" расторг контракт с нападающим Яном Муршаком по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте клуба 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, 29-летний словенский хоккеист в этом сезоне принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности "+1". Всего в КХЛ на его счету 139 (54+85) набранных очков в 236 матчах.

Это уже 10-й хоккеист, покинувший клуб по ходу сезона. До Муршака "Торпедо" рассталось с Йоном Норманом, Максимом Кондратьевым, Кириллом Рассказовым, Артемом Аляевым, Ренатом Мамашевым, Жигой Егличем, Денисом Шураковым, Алексеем Потаповым и Роком Тичаром.

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