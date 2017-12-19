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Общество

Три рождественские ярмарки откроются в Нижнем Новгороде 21 декабря 2017 год

18 декабря 2017 16:35  [202] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три рождественские ярмарки начнут работу в Нижнем Новгороде 21 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 18 декабря.

Согласно информации, 21 декабря в 10:00 ярмарки откроются сразу на трех площадках Нижнего Новгорода: на территории пл.Маркина (ул.Рождественская, Нижегородский район); бульвар Заречный (напротив кинотеатра "Россия", Ленинский район); на территории магазина "Серпантин" (ул.Берёзовская, д.81, Московский район).

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, участие в ярмарках подтвердили более 50 предприятий и фермерских хозяйств региона. Отмечается, что в состав участников войдут как крупные сельскохозяйственные предприятия области, так и индивидуальные предприниматели с продукцией собственного производства.

"Нижегородцы будут иметь возможность приобрести напрямую от нижегородских производителей без наценки картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, широкий ассортимент консервированной продукции и соков, мед и продукты его переработки, яйцо и куриные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, колбасную продукцию, муку и крупы, изделия гильдии мастеров и ремесленников Нижегородской области", - говорится в пресс-релизе.

Рождественские ярмарки будут работать с 10:00 до 18:00 с 21 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.

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