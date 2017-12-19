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Культура и отдых

Концерт-лекция "Краков. Польска сказка" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря

18 декабря 2017 19:45  [148] Культура и отдых

Концерт-лекция "Краков. Польска сказка" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 18 декабря.

Вечер, посвященный польскому искусству, пройдёт в рамках мероприятия "Филармония путешественников" в концертном зале "Маэстро".

"Концерт-лекция "Краков. Польска сказка" подарит зрителям возможность совершить прогулку по гордой и древней столице — городу, где короновались короли, рождалась и развивалась национальная культура Польши, пронизанная вольным, непокорным духом. Чтобы понять и проникнуться характером польского искусства, нужно знать польскую историю — гости вечера познакомятся с ней через картины Яна Матейко — основателя исторического направления в польской живописи. Полотна "Великиго Пана" Генриха Семирадского откроют гостям вечера символизм польской культуры", - говорится в пресс-релизе.

Во время вечера будут звучать музыкальные композиции Фридерика Шопена, Морица Мошковского, Владислава Желеньского, Станислава Монюшко и других польских композиторов в "живом" исполнении. Исполнители: Светлана Ползикова (вокал) — солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина, лауреат всероссийских и международных конкурсов; Ольга Гринес (фортепиано) — кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры концертмейстерского мастерства НГК; Павел Абелевич (фортепиано) — лауреат международных конкурсов.

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