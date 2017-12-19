Автобус с пассажирами загорелся в Борском г.о. Нижегородской области 18 декабря

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Автобус с находящимися внутри пассажирами загорелся в Борском г.о. Нижегородской области 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, на 6 км автодороги Бор – Керженец около 16:40 загорелся автобус ПАЗ. Пассажиры автобуса эвакуировались до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Силами добровольной пожарной команды п. Красная Слобода и 143-й пожарной части 12-го отряда государственной противопожарной службы пожар был ликвидирован на площади 17 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано семь человек и две автоцистерны. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
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