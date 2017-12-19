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Экономика

Поставщик дизтоплива обратился в суд с иском о взыскании с НПАТ 14,3 млн рублей

19 декабря 2017 18:32  [36] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

В арбитражный суд Нижегородской области поступил иск о взыскании с МП "Нижегородпассажиравтотранс" 14,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно информации, 18 декабря 2017 года заявление подало ООО "Нефтьсервис-НН". Сумма исковых требований составляет 14,3 млн рублей. Заседание суда пока не назначено, также нет информации и о том, с чем связана указанная сумма.

Отметим, что истец является поставщиком дизельного топлива для нижегородского муниципального предприятия. Так, из материалов на сайте госзакупок следует, что ООО "Нефтьсервис-НН" в июне текущего года выиграло три аукциона на право поставки топлива для нужд НПАТ на сумму более 262 млн рублей.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "Нефтьсервис-НН" является Ольга Рыбкина. Уставный капитал компании – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – торговля топливом.

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