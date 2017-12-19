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Происшествия

Водитель с шестимесячным стажем погиб при столкновении с "Валдаем" в Нижегородской области 19 декабря

20 декабря 2017 09:44  [45] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель с шестимесячным стажем погиб при столкновении с "Валдаем" в Нижегородской области 19 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 15:55 на 348 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе водитель (1961 года рождения, стаж шесть месяцев), управляя автомобилем Nissan, выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ-33106 ("Валдай").

В результате аварии водитель иномарки погиб. Пассажир "Валдая" получил закрытую черепно-мозговую травму.

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