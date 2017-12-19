Житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца за избиение пенсионерки до смерти

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Житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 декабря 2017 года.
Следствием и судом установлено, что вечером 21 апреля 2017 года подсудимый находился в гостях у знакомой в квартире дома по ул. Грибоедова. При употреблении спиртных напитков они поссорились из-за того, что мужчина был возмущен грязью и беспорядком, которые были в комнате. Злоумышленник жестоко избил хозяйку, нанеся ей множественные удары руками и металлическим табуретом по голове и телу. От полученных телесных повреждений 61-летняя женщина скончалась на месте.
Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерти потерпевшего). Вину он признал в полном объеме. Мужчина не трудоустроен, ранее судим за совершение убийства.
Приговор вступил в законную силу.
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