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Происшествия

Житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца за избиение пенсионерки до смерти

20 декабря 2017 18:27  [57] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 декабря 2017 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 21 апреля 2017 года подсудимый находился в гостях у знакомой в квартире дома по ул. Грибоедова. При употреблении спиртных напитков они поссорились из-за того, что мужчина был возмущен грязью и беспорядком, которые были в комнате. Злоумышленник жестоко избил хозяйку, нанеся ей множественные удары руками и металлическим табуретом по голове и телу. От полученных телесных повреждений 61-летняя женщина скончалась на месте.

Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерти потерпевшего). Вину он признал в полном объеме. Мужчина не трудоустроен, ранее судим за совершение убийства.

Приговор вступил в законную силу.

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