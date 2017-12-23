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Происшествия

Директор газовой службы в Городце Нижегородской области осуждена на четыре года за гибель женщины и ребёнка

22 декабря 2017 11:32  [282] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Директор газовой службы в Городце Нижегородской области осуждена на четыре года за гибель женщины и ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 22 декабря 2017 года.

Следствием установлено, что директор подрядной организации, осуществляющей обслуживание дымоходов и вентканалов дома по ул. Я. Петрова в Городце, ненадлежащим образом оказывала услуги по периодической проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Сообщается, что в мае 2013 года в доме была выявлена обратная тяга в дымоходе. При этом директор газовой службы в период с мая 2013 года по февраль 2016 года не обеспечила своевременное устранение нарушения, а периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов больше не осуществлялась. В результате 8 февраля 2016 года 33-летняя женщина и ее 13-летний сын, проживающие на первом этаже указанного дома, при использовании газового оборудования получили острое отравление окисью углерода и скончались.

В ходе предварительного расследования 35-летняя обвиняемая была уволена с занимаемой должности.

В ноябре 2017 года суд приговорил ее по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц) к четырём годам в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

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