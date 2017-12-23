Нижегородская администрация перенесла конкурс на концессию по капремонту вагонов метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация перенесла конкурс на концессию по капремонту вагонов метро. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Постановлением, которое опубликовано 22 декабря 2017 года, внесены изменения в конкурсную документацию. Так, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 8 февраля 2018 года (изначальный срок – 20 декабря), сам конкурс переносится с 25 декабря 2017 на 13 февраля 2018 года.

Кроме того, новые положения документации предусматривают, что реконструкция ангара может быть начата только после того, как концессионер разработает проектно-сметную документацию. Модернизация вагонов может быть начата только после передачи администрации отремонтированного ангара.

Напомним, что в рамках заключения концессионного соглашения планируется передача инвестору ангара в районе станции метро "Пролетарская" (д.84а по пр.Ленина, 1 001 кв м) и 34 вагонов метро: 17 головных и 17 промежуточных вагонов балансовой стоимостью от 1,5 до 5,9 млн рублей. Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года.

Напомним также, что администрация назначила конкурс на установку 334 "умных" остановок в Нижнем Новгороде на 8 февраля 2017 года.