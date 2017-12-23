Дирекция по проведению спортмероприятий направит 2 млн рублей на теле- и радиорекламу матчей ЧМ в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий направит 2 млн рублей на социальную теле- и радиорекламу с целью популяризации Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, учреждение объявило о двух закупках у АО "Регион Медиа" и АО "Медиа Плюс" (филиалы в Нижнем Новгороде). Стоимость контрактов – 1 млн 50 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно. Реклама должна будет транслироваться на каналах "ТНТ", "Матч! ", "ТНТ 4", "Россия 1", "СТС", "НТВ", "Рен4", "2x2" и на "Первом канале", а также на радиостанциях "Дорожное радио", "Европа плюс" и "Ретро ФМ" с 26 декабря по конец февраля.

СПРАВКА:

Учредителями АО "Регион Медиа" являются ЗАО "Медиа сервис – Видео интернешнл" и Сергей Васильев. Уставный капитал – 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности – деятельность рекламных агентств.

Учредителем АО "Медиа Плюс" является ЗАО "Европа плюс". Уставный капитал - 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - деятельность рекламных агентств.