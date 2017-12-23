Заброшенное здание на площади почти 400 кв. метров сгорело в Городецком районе Нижегородской области 24 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заброшенное здание сгорело на площади 375 кв. метров в Городецком районе Нижегородской области 24 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 02:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом одноэтажном деревянном здании в деревне Мошкино.

К моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади. Площадь пожара составила 375 кв.м. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.