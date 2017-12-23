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Общество

Нижегородская администрация в пятый раз выставила на торги право аренды участка под малоэтажную застройку в п. Высоково

25 декабря 2017 12:56  [201] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация в пятый раз выставила на торги право аренды участка под малоэтажную жилую застройку в п. Высоково. Соответствующий документ размещен на сайте администрации города 25 декабря 2017 года.

Согласно опубликованной информации, 26 января 2018 года пройдут торги на право заключения договора аренды земельного участка площадью 40 тысяч кв метров для комплексного освоения территории. Вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Участок сдается в аренду на пять лет, срок комплексного освоения территория - десять лет с момента заключения договора. Начальная цена (размер первого арендного платежа) составляет 21,9 млн рублей, что почти на 17% меньше суммы предпоследнего аукциона - 26,4 млн рублей.

Напомним, что предыдущие четыре аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Напомним также, что во II половине мая 2017 года ООО "СтартСтрой" получило право заключить договор аренды участка под высотную застройку в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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