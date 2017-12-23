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Бизнес

Нижегородское правительство планирует субсидировать часть затрат по кредитам научным организациям

25 декабря 2017 16:50  [108] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует субсидировать часть затрат по кредитам научным и промышленным организациям. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.

Согласно информации, правительство подготовило проект акта об утверждении порядка предоставления таких субсидий. Предполагается, что их будут получать промышленные и научные организации, которые кредитуются для реализации своих инвестпроектов. Размер субсидии составит не более 5 млн рублей на одну организацию. Расходы, которые будут субсидироваться, могут быть связаны с приобретением или долгосрочной арендой земельных участков под создание новых производственных мощностей, проектно-изыскательскими работами и разработкой проектной документации, строительством или реконструкцией производственных зданий и сооружений, а также строительно-монтажными работами и приобретением оборудования.

В настоящее время правительство проводит публичные консультации по акту. Они продлятся до 26 января 2018 года. Субсидии планируется предоставлять в рамках областной госпрограммы "Развитие промышленности и инноваций".

Напомним, также региональное правительство планирует поддерживать субсидиями малый и средний бизнес. В 2018 году на эти цели оно готово направить 75,4 млн рублей. Еще порядка 2 млн рублей должны составить средства местных бюджетов, 214,6 млн рублей – средства федерального бюджета. Поддержка МСП будет оказываться в рамках госпрограмм "Развитие предпринимательства и туризма" и "Развитие промышленности и инноваций".

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