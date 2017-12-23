Нижегородское правительство разработало порядок присвоения статуса технопарка Бизнес

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области разработало нормы, регламентирующие порядок присвоения статуса технопарка. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.

Проект изменений в постановление облправительства от 3 августа 2011 года №587 "О мерах по реализации закона Нижегородской области" от 4 марта 2011 года №34-З (о поддержке технопарков) проходит оценку регулирующего воздействия. Публичные консультации будут проводиться до 25 января 2018 года.



Согласно информации, статус технопарка будет присваивать специальная комиссия, исходя из предоставленных документов и соответствия организации всем необходимым требованиям. Включение в реестр технопарков дает организациям право на получение господдержки.



Согласно положению, претенденты должны иметь актуальный бизнес-план развития на срок не менее пяти лет, план управления, финансовый план, анализ потребностей потенциальных резидентов. Кроме того, компания не должна иметь задолженности по налогам и сборам, субсидиям или бюджетным инвестициям. Помимо этого, управляющие компании не могут быть зарегистрированы за рубежом или иметь учредителей из офшорной зоны с более чем 50% уставного капитала.



Проект постановления, предполагающий утверждение этих норм, вносит соответствующие изменения в постановление №587 от 3 августа 2011 года.



СПРАВКА:

В Нижегородской области действует закон о господдержке технопарков, принятый в марте 2011 года. В соответствии с ним, технопарки имеют право на получение налоговых льгот, отсрочки или рассрочки по уплате налогов, субсидий на создание инфраструктуры, субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, госгарантий, а также льгот по аренде госимущества.