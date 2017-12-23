Нижегородское НПО "Мехинструмент" вложило 102,7 млн рублей в производство кабин для тракторов Deutz-Fahr Бизнес

Фото: НПО "Мехинструмент"

ООО НПО "Мехинструмент" (Павлово, Нижегородская область) вложило 102,7 млн рублей в создание серийного производства кабин для тракторов марки Deutz-Fahr. Об этом Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, 51 млн рублей из общего объема инвестиций было предоставлено ФРП в виде льготного займа.

Новое производство позволит довести уровень локализации трактора серии Agrolux до 60%. На заемные средства Фонда компания приобрела современное оборудование, которое позволило унифицировать технологические процессы и наладить импортозамещающее производство кабин из российских комплектующих. В кабине созданы удобные условия работы для операторов: установлена система кондиционирования, мультимедийная система, комфортабельное подрессоренное сиденье, простые в эксплуатации системы управления. Были успешно проведены испытания на прочность кабины и безопасность оператора.

В сообщении отмечается, что сейчас в России специализированное производство кабин в сегменте тракторов с мощностью двигателя 80-100 л.с. не существует, что делает проект компании "НПО Мехинструмент" уникальным для России.



"Новое производственное оборудование позволяет из российских комплектующих выпускать кабины, себестоимость которых снижена на 25%. Мощности нашего производства позволят выпускать в год около 1,3 тысяч готовых тракторов. В наших планах увеличить долю компании на рынке тракторов в России с 10% до 20%", - прокомментировал директор по стратегии ООО "НПО Мехинструмент" Михаил Занозин.

Трактора серии Agrolux мощностью от 80 до 100 л.с. оснащены очень короткой колесной базой. Они чрезвычайно маневренны, универсальны и просты в эксплуатации. Эти машины разработаны специально для служб ЖКХ и фермерских хозяйств.

СПРАВКА:

НПО "Мехинструмент" специализируется на производстве инструмента для коммунального хозяйства (снеговые лопаты, подборочные лопаты, скребки, и т.д.); производстве комплектующих изделий для автомобилестроения и выпуске автомобильных сидений.