Глеб Никитин рассказал о планах участия Нижегородской области в нескольких пилотных проектах Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Глеб Никитин рассказал о планах участия Нижегородской области в нескольких пилотных проектах.

26 декабря 2017 года он провел встречу с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти.

Среди основных мер поддержки для предпринимателей он видит, в том числе, сокращение административных барьеров. "Надо не гнаться за количеством проверок, а предотвращать серьезные нарушения", - считает Никитин.

"Эту больную тему мы обсуждали на совещании с министром РФ Михаилом Абызовым здесь в Нижнем, и договорились, что Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению риск-ориентированного подхода и других элементов реформы контрольно-надзорной деятельности", - отметил глава региона. По словам Глеба Никитина, это означает, что "количество проверок должно сокращаться, а уровень их качества и безопасности для граждан должен расти".

Он также сообщил, что Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению нового механизма финансирования развития дорожной инфраструктуры. "Необходимо развивать новые механизмы финансирования строительства дорожной инфраструктуры за счет частных инвесторов. Такой перспективной формой может стать "инфраструктурная ипотека", то есть стройка региональных дорог с возвратом инвесторам средств с рассрочкой. При формировании соответствующего механизма министерством экономического развития России мы станем пилотным регионом", - заявил Никитин.

"Сегодня назрела необходимость в оптимизации всего транспортного каркаса региона. Поручаю министерству транспорта для начала объединить и дополнить все разрозненные планы и программы. Наша цель - это единая комплексная схема развития всей транспортной системы", - отметил он.

Кроме того, врио губернатора рассказал, что Нижегородская область должна стать пилотным регионом по внедрению современных технологий государственного и муниципального управления. "Необходимо повсеместно использовать в работе госорганов проектные методы, повысить прозрачность и эффективность процесса организации госзакупок, максимально использовать возможности развития интернет технологий для оптимизации работы – внедрять системы видеоконференцсвязи, дистанционного обучения, совершенствовать системы электронного документооборота, развивать сервисы для широкого и оперативного обсуждения проектов решений. Для повышения уровня открытости системы мы планируем создание электронных площадок для обсуждения инициатив и стратегических документов, проведение опросов и публичных дискуссий", - пояснил он.

Глеб Никитин также считает важным, начать формирование кадрового резерва глав и заместителей глав муниципальных образований, глав и заместителей региональных министерств и департаментов, а также начать работу по профессиональной подготовке кадров для всех сфер госуправления и разработке критериев оценки работы руководителей муниципальных образований.