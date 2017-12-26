Слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала пройдут в Нижнем Новгороде 18 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала пройдут в Нижнем Новгороде 18 января 2018 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Гордумы.

Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, пройдут в актовом зале администрации Нижегородского района (ул.Пискунова,1) 18 января в 18:00. На информационных стендах администрации можно ознакомиться с материалами к слушаниям.

Инициатором мероприятия выступает ООО "Аквалон". Напомним, данная компания планирует вложить 55 млн рублей в строительство спортплщадок в районе Гребного канала. Ранее сообщалось, что инвестор намерен реализовать этот проект к 2019 году.

СПРАВКА:

ООО "Аквалон" создано в 2007 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и учредитель организации – Андрей Сподаренко. Основной вид деятельности – "деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом", среди дополнительных – "деятельность спортивных объектов".