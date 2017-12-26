Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву разработать проект по медицинскому туризму Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву разработать проект по медицинскому туризму.

26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти Никитин назвал приоритетные направления развития промышленности региона.

По его словам, необходимо развивать уникальные компетенции региона, сделать его "центром атомной промышленности, инжиниринга и автоматизации производства".

"Большим экспортным потенциалом обладает медицинская промышленность, где у нас есть уникальные научные и производственные разработки", - заявил Глеб Никитин.

"Например, совместно с Росатомом и Российской академией наук мы можем создать научный центр по разработке ядерных, лучевых и плазменных технологий в области диагностики и лечения заболеваний, что позволит нам также активно развивать такое новое направление, как медицинский туризм. Прошу министерство здравоохранения обеспечить приоритетную проработку этого проекта", - подытожил он.