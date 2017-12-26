Сараи на площади 100 кв. метров сгорели в Городце Нижегородской области 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сараи на площади 100 кв. метров сгорели в Городце Нижегородской области 26 декабря 2017 года. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 00:17 в МЧС поступило сообщение о пожаре в заброшенных деревянных сараях на ул. Набережная. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение сараев по всей площади.

В результате пожара сгорел массив сараев на площади 100 кв. метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

По предварительным данным. причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.