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Общество

Три из четырех оставшихся домов-долгостроев СУ-155 в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию

27 декабря 2017 11:28  [313] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Три из четырех оставшихся домов-долгостроев СУ-155 в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода 13 декабря выдала разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов №№10, 11 и 14 по ул. Штеменко (застройщик ОАО "Нижегородкапстрой"). Что касается дома №5 по ул. Украинской (застройщик ЗАО "ДСК – НН"), то, по информации минстроя, строительство завершено, однако в эксплуатацию дом пока не введен.

На вопрос о том, по каким причинам задерживается ввод в эксплуатацию и будет ли он завершен до конца года, в министерстве не ответили.

Напомним, в ноябре региональное министерство строительство сообщало, что банк "Российский капитал", занимающийся достройкой домов ГК "СУ-155", планирует ввести в эксплуатацию эти четыре дома до конца 2017 года.

В начале октября сообщалось, что завершилось строительство дома №14 по ул. Штеменко. По результатам итоговой проверки объекту было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

Напомним также, что дольщики дома-долгостроя "СУ-155" в Кстове получили ключи от квартир в июне 2017 года.

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