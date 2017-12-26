Нижегородская администрация планирует завершить отбор городских волонтеров к ЧМ в марте 2018 года Спорт

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует завершить отбор городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу в марте 2018 года. Об этом сообщается в программе подготовки городских волонтеров к ЧМ, опубликованной на сайте администрации 27 декабря 2017 года.

В программе отмечается, что всего с августа 2017 года по март 2018 года планируется отобрать 1517 волонтеров, которые в феврале-марте будут проходить соответствующее обучение. Предполагается, что состав волонтеров будет сформирован в следующем соотношении: женщины – 60%, мужчины – 40%.

"Каждый кандидат в городские волонтеры проходит следующие отборочные процедуры: заполнение анкеты на сайте nn-grad.ru в разделе "Городской волонтер", очное организационное собрание, очное интервью. При заполнении анкеты выбирает предпочитаемые функциональные направления, по которым хотел бы работать. По результатам отборочных процедур принимается решение о соответствии кандидата профилю волонтера определенного функционального направления", - говорится в документе.

Организовать работу планируется по шести функциональным направлениям: фестиваль болельщиков FIFA, медицина, информационно-туристическая служба, навигация, транспорт, управление волонтерами. Волонтерам будет предоставлен бесплатный проезд по городу в течение дней проведения чемпионата, развоз до дома после ночных смен, бесплатная мобильная связь внутри сети, страхование жизни и здоровья (насчет последнего уточняется).

Администрация также отмечает, что "недостаточное понимание важности волонтерской программы может привести к недофинансированию и недостаточному количеству персонала и сервисов, работающих с городскими волонтерами".

"Программа особенно подвержена данному риску, поскольку традиционно сложилась ситуация, когда волонтеры АНО "Организационный комитет "Россия-2018" считаются более "статусными", а организация работы с городскими волонтерами организуется по остаточному принципу", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что отбор волонтеров АНО "Организационный комитет "Россия-2018" планируется завершить к концу 2017 года.

Напомним также, что открытие Центра регистрации и выдачи паспортов болельщика ЧМ – 2018 состоялось в Нижнем Новгороде 19 декабря 2017 года.