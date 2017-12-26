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Общество

Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона

27 декабря 2017 15:37  [263] Общество
Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона

Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, сейчас составы проходят обкатку и в январе 2018 года выйдут на линии.

"Ежедневно сформированные из новых вагонов составы выходят в технические рейсы в межпиковые промежутки времени. После того, как все настроечные работы будут проведены, поезда выйдут на линии", - рассказал директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев.

По его словам, из общего количества вагонов будут сформированы два состава по четыре вагона и три состава по пять вагонов. "Это позволит нам скорректировать интервалы движения поездов в сторону сокращения ожидания. Кроме того, благодаря обновлению парка у нас появится возможность направить часть вагонов на капитально-восстановительный ремонт", - добавил директор метрополитена.

Общая стоимость закупки 23 вагонов, произведенной в лизинг до 2023 года на средства областного и городского бюджетов, составила 1,9 млрд рублей.

СПРАВКА:
Нижегородский метрополитен насчитывает 14 станций на двух ветках движения. Протяженность обеих линий - 18,8 километров. Средний годовой пассажиропоток составляет около 37 млн человек. Начиная с 2012 года, для нужд метрополитена было закуплено 27 вагонов, капитально-восстановительный ремонт прошли 20 единиц подвижного состава.

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