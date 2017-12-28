"ГазЭнергоСтрой" смонтировала три реактора для обезвреживания промотходов "Черной дыры" в Нижегородской области Общество

Озеро на территории полигона Черная дыра Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "ГазЭнергоСтрой – экологические технологии" (входит ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой") завершила монтаж трех термолизных реакторов для ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба ГК 28 декабря 2017 года, реакторы, в которых будет происходить обезвреживание особо опасных химических отходов, доставлены и размещены на производственной площадке в Дзержинске с существенным опережением сроков, установленных в Госконтракте.

Производственная площадка, где будет вестись работа по обезвреживанию отходов, расположена в непосредственной близости от объекта на закрытой территории бывшего завода "Оргстекло". Оборудование было произведено по индивидуальному проекту, в его основе лежит технология высокотемпературного термолизного обезвреживания особо опасных отходов, запатентованная ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой".

На производственной площадке состоялся демонстрационный пуск опытно-промышленной установки, с помощью которой проводилась отработка технологии термолизного обезвреживания содержимого "Черной дыры" и отходов Байкальского ЦБК.

Напомним, стоимость ликвидации объекта составляет 2,2 млрд рублей.

Поручения по ликвидации объектов экоущерба в Дзержинске были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

СПРАВКА:

"Черная дыра" - это карстовый провал на территории Дзержинска, куда более 50 лет сливались жидкие химические отходы различных промышленных предприятий.

В отличие от обустроенного шламонакопителя, где разрешено хранить отходы химических производств и где существуют специальный глиняный экран, водоотводящие каналы, полимерная мембрана, предотвращающая попадание загрязняющих веществ в почву и водоносные слои, у "Черной дыры" ничего подобного нет.

Сейчас там накоплено примерно 72 тысячи куб. м жидких и пастообразных отходов, 30-40% содержимого свалки составляют полимерные остатки, углеводороды ароматического ряда, тяжелые металлы, до 30% объема приходится на загрязненную воду, остальное содержимое - токсичные грунты, которые также нуждаются в обезвреживании. Основную опасность представляет возможное загрязнение подземных вод и испарение вредных веществ в атмосферу.