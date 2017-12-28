Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Об этом начальник Нижегородской таможни Юрий Лушников сообщил на итоговом совещании 28 декабря 2017 года.



По его словам, внешнеторговый оборот составил 5,3 млрд рублей, в том числе 57% - экспорт, 43% - импорт.



Как отметил Юрий Лушников, положительная динамика не наблюдалась в 2015 и 2016 годах. "Это вызывало определенные опасения, но в этом голу произошел рывок. Это говорит о том, что экономика страны возрождается. Кроме того, с 2015 года наблюдается тенденция превышения экспорта над импортом. Из нашего региона вывозится в основном машиностроительная продукция, металлы, продукция химической промышленности, топливно-энергетические товары, поэтому наши "клиенты" – это промышленные предприятия Нижегородской области и тех регионов, которые тоже входят в состав Нижегородской таможни (Республики Марий Эл и Чувашия, а также Кировская область – прим. НИА "Нижний Новгород")", - отметил Лушников.



Начальник Приволжского таможенного управления (ПТУ) Сергей Рыбкин сообщил, что за прошедший период контрольный показатель перечисления средств в федеральный Нижегородской таможней превысил 100%.



"Более 30,5 млрд рублей перечислено, в общей сумме средств Приволжского таможенного управления это почти 30%", - сказал Сергей Рыбкин, добавив, что по итогам года Нижегородская таможня признана лучшей среди восьми таможен ПТУ.



Напомним, внешнеторговый оборот Нижегородской области за три квартала 2017 года 2017 года вырос на 53,4% - до 4,772 млрд долларов.