Короткометражный фильм нижегородского режиссёра "Лечение печали" будет представлен на "Горький Fest" 17 июня 2018 года Культура и отдых

фрагмент афиши фильма

Короткометражный фильм нижегородского режиссёра Марии Соловьёвой "Лечение печали" будет представлен на кинофестивале "Горький Fest" в 2018 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 29 декабря 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в декабре в Нижнем Новгороде завершились съемки игрового короткометражного фильма "Лечение печали" нижегородского сценариста, режиссера и продюсера Марии Соловьевой.

"Мой фильм о русском мужчине, который после гибели своей жены, спасаясь от тоски, эмигрирует в другую страну. Прервав привычный ход времени, через свои воспоминания, он находит дорогу домой. "Лечение печали" показывает одиночество человека в современном обществе и судьбу тех, кто теряет близких людей. Сюжет помогает пережить потерю родного человека и остаться собой в этот сложный период. Но, стоит отметить, мы подошли к истории не как к драме, а как к трагикомедии. Поэтому в фильме встречается и юмор", - рассказала Мария Воробьева.

В основу фильма, по словам автора, легло письмо, которое было написано ею после неожиданной гибели отца. "Я так и не успела сказать ему главные слова, рассказать, как люблю его. Я осознала, что вместо гранитного памятника хочу снять в его память фильм", - добавила режиссер картины.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день над фильмом работает целая команда профессионалов: нижегородские специалисты киноиндустрии, композитор, питерские и нижегородские графические дизайнеры, переводчик, копирайтер, координатор проекта, интернет-маркетолог. "Уже проведена большая работа на стадии предпродакшена, смонтирован промо-тизер. Мы завершили первый этап съемок в России и подготовились ко второму - съемки в Индии назначены на январь 2018 года", - отметила Мария Воробьева.

Премьерный показ фильма запланирован на 17 июня 2018 года, в "День отца", в Нижнем Новгороде в рамках нижегородского кинофестиваля "Горький Fest". После участия в "Горький Fest" команда Марии Воробьевой с фильмом "Лечение печали" планирует представить Россию на Манхэттенском фестивале короткометражного кино и других международных фестивалях.

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