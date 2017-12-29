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Общество

Более 500 человек приняли участие в работе проекта "АкадемиУМ" в Нижнем Новгороде

29 декабря 2017 12:59  [120] Общество

Более 500 человек приняли участие в работе проекта "АкадемиУМ" в Нижнем Новгород. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, за один месяц работы проекта проведено более 10 лекций и спортивный фестиваль на семи различных площадках города.

Лекции в рамках "АкадемиУМ" провели такие эксперты федерального и международного уровня как чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Гарри Корен, основатель и ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, а также известные нижегородцы – заслуженные и признанные деятели науки, культуры и спорта.

"Социально-образовательный проект "АкадемиУМ" - это не просто лекции по темам: наука, культура, здоровый образ жизни, политика, экономика. Это серьeзный интеллектуальный ресурс для роста качества человеческого капитала Нижнего Новгорода. И проект "АкадемиУМ" - часть бренда города, регулярное событие, на которое, я верю, будут приезжать слушатели из других городов. Как бы то ни было, на интеллектуальной карте России Нижний Новгород теперь проявился и благодаря проекту "АкадемиУМ" – сказала член оргкомитета социально – образовательного проекта "АкадемиУМ" Светлана Косарева.

"Проект "АкадемиУМ" позволил наполнить новыми смыслами жизнь в Нижнем Новгороде. Это интерактивно-просветительская площадка, поэтому горожане смогут сами предлагать темы, которые им были бы интересны. Пока проект рассчитан на взрослую аудиторию, но мы планируем со временем распространить его и на школьников. Все ведущие и тренеры проекта работают совершенно бесплатно, вход на мероприятие свободный. Это новый и интересный формат взаимодействия тех, кто хочет делиться своим опытом и тех, кому интересно получать знания. В городе уже появилась новая традиция – по четвергам приходить на лекции "АкадемиУМа", и зачастую приходится делать непростой выбор – куда пойти на лекцию ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова или на фестиваль здорового образа жизни от Олега Тактарова", - отметил заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов.

Социально-просветительский проект "АкадемиУМ" реализуется при поддержке городской Думы и администрации города Нижнего Новгорода, Общественной палаты города Нижнего Новгорода, совместно с Российским обществом "Знание" и Федеральным исследовательским центром "Институт прикладной физики Российской академии наук".

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