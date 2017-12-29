Восемь человек от Нижегородской области вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Общество

Восемь человек от Нижегородской области вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом оргкомитет конкурса сообщил 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, в финал вышли Александр Абрамов, Алексей Алехин, Дмитрий Гусев, Виталий Климашев, Сергей Малинин, Александр Маслов, Елена Маслова и Денис Чирков.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

СПРАВКА:

"Лидеры России" – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).