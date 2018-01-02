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Общество

Самые популярные фоторепортажи на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году

02 января 2018 11:11  [168] Общество

Больше всего в ушедшем году читателей заинтересовал фоторепортаж с митинга против коррупции, он набрал около шести тысяч просмотров.

Далее идет VII фестиваль городской культуры "Арт-овраг" в Выксе – более пяти тысяч просмотров. Тройку лидеров замыкает праздник Масленицы - также более пяти тысяч просмотров.

Кроме того, популярными стали фоторепортажи со спартакиады среди коллективов "Объединенной металлургической компании", "Весеннего Дня бега" в Нижнем Новгороде, Парада блондинок.

Многих читателей заинтересовал фоторепортаж, посвященный юбилею Валерия Шанцева.

Не меньшей популярностью пользовались фоторепортажи с митинга обманутых дольщиков и акции протеста дальнобойщиков против системы "Платон".

Митинг против коррупции
VII фестиваль городской культуры Арт-овраг в Выксе
Празднование Масленицы
Спартакиада среди коллективов Объединенной металлургической компании
Весенний День бега в Нижнем Новгороде
Парад блондинок
Фоторепортаж, посвященный юбилею Валерия Шанцева
Митинг обманутых дольщиков
Акция протеста дальнобойщиков против системы Платон

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