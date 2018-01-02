Самые популярные фоторепортажи на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году

Больше всего в ушедшем году читателей заинтересовал фоторепортаж с митинга против коррупции, он набрал около шести тысяч просмотров.
Далее идет VII фестиваль городской культуры "Арт-овраг" в Выксе – более пяти тысяч просмотров. Тройку лидеров замыкает праздник Масленицы - также более пяти тысяч просмотров.
Кроме того, популярными стали фоторепортажи со спартакиады среди коллективов "Объединенной металлургической компании", "Весеннего Дня бега" в Нижнем Новгороде, Парада блондинок.
Многих читателей заинтересовал фоторепортаж, посвященный юбилею Валерия Шанцева.
Не меньшей популярностью пользовались фоторепортажи с митинга обманутых дольщиков и акции протеста дальнобойщиков против системы "Платон".
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