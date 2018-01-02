Жилой дом на площади почти 100 кв. метров сгорел в Выксунском г.о. Нижегородской области 1 января Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жилой дом на площади почти 100 кв. метров сгорел в городском округе Выкса Нижегородской области 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в рабочем посёлке Ближнее Песочное поступило в ЦУКС МЧС в 09:54. Согласно информации, в результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 96 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС работали 21 человек и пять единиц техники.