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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил казанскому "Ак Барсу" в матче 4 января

04 января 2018 21:17  [103] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил казанскому "Ак Барсу" в матче 4 января. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".

Согласно информации, игра закончилась со счетом 3:7 в пользу "Ак Барса". В ворота пртивника нижегородские хоккеисты забили одну шайбу в первом периоде, ни одной – во втором и две – в третьем. При этом "Ак Барс" отправил в ворота "Торпедо" две шайбы в первом периоде, четыре – во втором и одну – в третьем.

Следующий домашний матч хоккеисты "Торпедо" проведут 6 января, принимая на льду "Нагорного" хоккейный клуб "Сочи".

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