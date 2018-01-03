Нижегородский ХК "Торпедо" уступил казанскому "Ак Барсу" в матче 4 января Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил казанскому "Ак Барсу" в матче 4 января. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".

Согласно информации, игра закончилась со счетом 3:7 в пользу "Ак Барса". В ворота пртивника нижегородские хоккеисты забили одну шайбу в первом периоде, ни одной – во втором и две – в третьем. При этом "Ак Барс" отправил в ворота "Торпедо" две шайбы в первом периоде, четыре – во втором и одну – в третьем.

Следующий домашний матч хоккеисты "Торпедо" проведут 6 января, принимая на льду "Нагорного" хоккейный клуб "Сочи".